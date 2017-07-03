Emre Belözoğlu: "Ülkemizi En İyi Şekilde Temsil Etmek İstiyoruz"

- Emre Belözoğlu: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"



İSTANBUL - Medipol Başakşehir'ın deneyimli oyuncusu Emre Belözoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Medipol Başakşehir'de akşam saatlerindeki antrenmandan önce takımın kaptanı Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Herkese yeni sezon başarılar dileyen başarılı futbolcu, "İnşallah herkes için sakatsız geçen bir sezon olur. Bizim için değerli bir sene oldu. Kendi gücümüzü fark ettik. Bence büyük başarıya imza attık. Keşke kupa ile sonuçlansaydı. Futbolda bunlar var. Belki bizi bu bizi motive edecektir. En az geçen seneki kadar başarılı bir sezon olur inşallah" diye konuştu.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacakları maçın hatırlatılması üzerine Emre, "Daha rakibimiz belli oldu. Çok zorlu rakipler var. İlk turdan sonra daha güçlü takımlar var. Sisteme sadık bir şekilde oynarsak gücümüz var. Yeni katılan arkadaşlarımızda oldu. Daha güçlenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.