SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Emre Belözoğlu: "Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi!" - Spor
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor

Emre Belözoğlu: "Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi!"

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, "4 Nisan 2015, tabii ki Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi! Ben de o gün otobüsün içindeydim" diye konuştu.

04.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:07
Emre Belözoğlu:

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, "4 Nisan 2015, tabii ki Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi! Ben de o gün otobüsün içindeydim" diye konuştu.

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, 4 Nisan 2015 tarihinde Rize dönüşünde sarı-lacivertli futbolculara ve takım otobüsümüze karşı gerçekleşen saldırı girişiminin beşinci yılı geride kalırken, duygu ve düşüncelerini FB TV'de açıkladı. Belözoğlu sözlerine Türkiye'yi ve Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını ve içinden geçtiğimiz süreci değerlendirerek başlayarak, "Hem Dünya hem de ülkemiz çok zor bir süreç yaşıyor. Bizler de bu süreci bize verilen antrenman programlarıyla evimizde geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah hem Dünya hem de ülkemiz bu süreci yener ve herkes huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sokaklarda gezer. Bu süreci inşallah hep beraber yaşarız" dedi.

"Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi!"

4 Nisan 2015 tarihinde yaşanan takım otobüsünün kurşunlanmasının beşinci yılıyla ilgili konuşan Belözoğlu, "4 Nisan 2015, tabii ki Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi! Ben de o gün otobüsün içindeydim. Olay gerçekleşir gerçekleşmez takım otobüsümüzün şoförünün yanına doğru gittik ve onun polis arabasına bindirildiğini gördük. Ne yazık ki çok zor bir gündü. ve olayın faillerinin halen bulunmaması hem futbolcular olarak bizleri hem de camiamızı üzüyor. Fakat ben hem devletimize hem de polis teşkilatımıza çok güveniyorum. İnşallah en yakın süre içerisinde bu olayın failleri bulunacaktır. Ne yazık ki çok zorlu günlerdi. Ama Fenerbahçe'nin olduğu her yerde Fenerbahçe mücadele eder. O gün de bu zorlu günleri yenmiştik. İnanıyorum ki bu süre zarfında faillerin bulunmasıyla beraber olay daha da net aydınlatılacaktır. İnşallah bir daha Türk futbolu ve Fenerbahçemiz, böyle günler yaşamaz. Çünkü o gün takımın içinde bulunan bir oyuncu olarak ben de, diğer takım arkadaşlarım da -özellikle yabancı oyuncular da- şampiyonluğa mal olacak kadar sıkıntılı süreçler yaşamıştık. Her insan, ülkemizde bulunan her sporcu inanıyorum ki bu düşüncededir; böyle günleri, böyle anları yaşamak istemez. İnşallah bir daha böyle olaylar Türkiye'de ve Dünyada yaşanmaz. Bizim için söylenebilecek en son söz, inşallah bu olayın failleri bir an önce bulunur. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu anlamda hem devletimize hem de polis teşkilatımıza güveniyorum. Söyleyebileceklerim bunlar" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Jardel'den G.Saray taraftarına mesaj: O maçı asla unutmayacağım Spor
Jardel'den G.Saray taraftarına mesaj: O maçı asla unutmayacağım
Menajeri 'Görüşmeler bitti' dedi, Dorukhan çark etti: Yanlış anlaşıldım Spor
Menajeri "Görüşmeler bitti" dedi, Dorukhan çark etti: Yanlış anlaşıldım
Icardi'nin başını Wanda Nara yaktı! İtirafı yüzünden takımdan kovuldu Spor
Icardi'nin başını Wanda Nara yaktı! İtirafı yüzünden takımdan kovuldu
Hasan Ali transferinde G.Saray'a Premier Lig ekibi rakip oldu Spor
Hasan Ali transferinde G.Saray'a Premier Lig ekibi rakip oldu
Süper Lig ekibinin 5 oyuncusu yasağa takıldı! Sokağa çıkamayacaklar Spor
Süper Lig ekibinin 5 oyuncusu yasağa takıldı! Sokağa çıkamayacaklar
Korona tehdidini hiçe sayıyorlar: Maçları ertelemek için sebep yok Spor
Korona tehdidini hiçe sayıyorlar: Maçları ertelemek için sebep yok
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı
Sevgilisiyle karantinaya girmek isteyen güzel tenisçiden kalça pozu
Sevgilisiyle karantinaya girmek isteyen güzel tenisçiden kalça pozu
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Donk, gelen tekliflerin hepsini reddetti! G.Saray, ikinci kaptanlığı verecek
Donk, gelen tekliflerin hepsini reddetti! G.Saray, ikinci kaptanlığı verecek
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Ertelenmeseydi Fenerbahçe maçına çıkmayacaktık
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Ertelenmeseydi Fenerbahçe maçına çıkmayacaktık
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi
Muslera'dan video konferans paylaşımı: Nagatomo gibi gülümseyin
Muslera'dan video konferans paylaşımı: Nagatomo gibi gülümseyin
Necdet Ergezen: Dorukhan Toköz için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro kazanan isimlerin sözleşmesinden isteriz
Necdet Ergezen: Dorukhan Toköz için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro kazanan isimlerin sözleşmesinden isteriz
Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur
Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu
Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Antalya Açıklama Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Emre Belözoğlu: "Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi!" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 18:21:05. #1.15#
title