Emre Belözoğlu: "Trezeguet ile ilgileniyoruz"
AA, Atilla Hancı - Güncel
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için geldikleri Antalya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için geldikleri Antalya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.(2)