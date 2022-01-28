Emre Belözoğlu: "Trezeguet ile ilgileniyoruz" - Haberler
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Emre Belözoğlu: "Trezeguet ile ilgileniyoruz"

AA, Atilla Hancı - Güncel
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için geldikleri Antalya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için geldikleri Antalya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.(2)

Emre Belözoğlu: Trezeguet ile ilgileniyoruz

Emre Belözoğlu: Trezeguet ile ilgileniyoruz

Emre Belözoğlu: Trezeguet ile ilgileniyoruz

AA / Atilla Hancı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Antalya, Güncel, Haber

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