Emre Belözoğlu teknik adam olarak ilk kez Başakşehir'de
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Emre Belözoğlu teknik adam olarak ilk kez Başakşehir'de

Emre Belözoğlu teknik adam olarak ilk kez Başakşehir'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Başakşehir'de 4 sezon forma giyen Emre Belözoğlu, teknik adam olarak sarı-lacivertli takımın başında ilk kez Başakşehir'e karşı sahaya çıktı.

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Başakşehir'de 4 sezon forma giyen Emre Belözoğlu, teknik adam olarak sarı-lacivertli takımın başında ilk kez Başakşehir'e karşı sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de 4 sezon forma giyen Emre Belözoğlu, teknik adam olarak ilk kez turuncu-lacivertli takıma karşı takımının başında yer aldı. Başakşehir'in kaptanlığını da yapan Emre Belözoğlu, teknik adam olarak Fenerbahçe'nin başında saha kenarındaki yerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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