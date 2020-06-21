Emre Belözoğlu takımını yalnız bırakmadı
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşılaşmasını tribünden takip etti.
21.06.2020 19:03 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:45
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşılaşmasını tribünden takip etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor karşısında yedek kulübesinde çift sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı. Stada takımdan ayrı özel aracıyla gelen tecrübeli futbolcu, müsabakayı tribünden takip etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA