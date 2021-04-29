Emre Belözoğlu: "Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emre Belözoğlu: "Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından, "Üzgünüm, bugün kazanmak istiyorduk. Kazanabilecek oyunu da bence yakalamıştık. Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından, "Üzgünüm, bugün kazanmak istiyorduk. Kazanabilecek oyunu da bence yakalamıştık. Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile golsüz beraber kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, iyi hazırlanmış bir takıma karşı oynadıklarını söyledi. Belözoğlu, "Sezon başından beri organize olmuş bir takımla zorlu bir maç oynayacağımızı karşılaşma öncesi söylemiştim. İlk yarı itibariyle oyunu oturduğumuzu ve net bir şekilde ağırlığımızı koyduğumuz dakikalar var. Tam oyun bize geçmişken tabii istemediğimiz şekilde 10 kişi kaldık. İyi pas organizasyonu ve topu tutmaya çalışan bir takıma herkes elinden geldiğince mücadelesi gösterdi. İnandığımız oyuna devam etmeye çalıştık ve 10 kişi kaldığımız süreçte de devam ettik. İlk yarıda istediğimize yakın bir görüntü vardı. İster istemez 1 kişi eksik olunca da biraz daha bekleyerek oynamak zorunda kaldık. Üzgünüm, bugün kazanmak istiyorduk. Kazanabilecek oyunu da bence yakalamıştık. Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz. Her puanın her zerresine talip olduğumuzu daha önce de söylemiştim. Mücadeleden hiçbir şekilde geri durmadan 4 haftayı en iyi ve yakışan şekilde bitireceğiz. İnancımızı kurumaya devam ettiğimizi söylemek istiyorum" diye konuştu.

(Erdal Anak/İHA)

Emre Belözoğlu: 'Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz'
Emre Belözoğlu: 'Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz'
Emre Belözoğlu: 'Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz'
Emre Belözoğlu: 'Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe-Alanya karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi, Kanarya şampiyonluk yarışında iddiasını zora soktu
Fenerbahçe-Alanya karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi, Kanarya şampiyonluk yarışında iddiasını zora soktu
Erol Bulut'la rakip olduğunda, 'Fenerbahçe böyle oynamaz' diyen Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu'nun hocalığına övgüler dizdi
Erol Bulut'la rakip olduğunda, "Fenerbahçe böyle oynamaz" diyen Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu'nun hocalığına övgüler dizdi
İlk yarıda Fenerbahçe'ye verilen penaltı, ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi
İlk yarıda Fenerbahçe'ye verilen penaltı, ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hakan Altun Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Emre Belözoğlu: "Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 00:08:50. #1.16#

title