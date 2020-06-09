Emre Belözoğlu Sezon Sonu Hedeflerini Ve Ligin Tekrar Başlamasını Değerlendirdi Sezon sonunda Fenerbahçe formasıyla aktif futbol hayatına son verecek olan deneyimli isim Emre Belözoğlu, emekli olduktan sonraki hedeflerinden ve bu sezon ligin geri dönüşüyle ilgili görüşlerini anlattı.

Sezon sonunda Fenerbahçe formasıyla aktif futbol hayatına son verecek olan deneyimli isim Emre Belözoğlu, emekli olduktan sonraki hedeflerinden ve bu sezon ligin geri dönüşüyle ilgili görüşlerini anlattı. Kaynak: Dugout