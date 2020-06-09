Emre Belözoğlu Sezon Sonu Hedeflerini Ve Ligin Tekrar Başlamasını Değerlendirdi
Sezon sonunda Fenerbahçe formasıyla aktif futbol hayatına son verecek olan deneyimli isim Emre Belözoğlu, emekli olduktan sonraki hedeflerinden ve bu sezon ligin geri dönüşüyle ilgili görüşlerini anlattı.
09.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:55
Sezon sonunda Fenerbahçe formasıyla aktif futbol hayatına son verecek olan deneyimli isim Emre Belözoğlu, emekli olduktan sonraki hedeflerinden ve bu sezon ligin geri dönüşüyle ilgili görüşlerini anlattı.
Kaynak: Dugout