Emre Belözoğlu sarı kart gördü, Deniz'e kızdı

28.09.2019 22:26

İkinci yarıda oyuna girmesinin ardından çok sayıda hatalı müdahale ve pas yapan Deniz'in hatasının ardından rakip atağı kesmek adına faul yapan Emre, bu durum sonrası Deniz'e bağırdı.



Daha sonra sarı kırmızılı tribünler Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu.