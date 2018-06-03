Eski Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Oyunu Kullandı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emre Belözoğlu, Şükrü Saraçoğlu Stadına gelerek oyunu kullandı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emre Belözoğlu seçimli olağan genel kuruluna gelerek oyunu kullandı.
Üyelerce büyük ilgi gören Belözoğlu, bol bol fotoğraf çektirdi.
TERRANEO'DAN SONRA TAKIMDAN AYRILMIŞTI
Terraneo'nun göreve gelmesiyle Sarı-Lacivertli ekiple yolları ayrılan ve Başakşehir'e transfer olan Emre Belözoğlu, kulüple olan sözleşmesini bir yıl daha uzatmıştı...
Öte yandan eski Fenerbahçeli basketbolcu Ömer Onan da, oy kullanmak için Ülker Stadı'na geldi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (5)
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Ali Koç gelecek inşallah bizde büyük Galatasaray gibi 4 yıldızı takacagizCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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emrenin oyu belli ali koç başka altarnatif yok.aklın yolu bir.inşallah ali koç başkan olurda bizi yıldırım ailesinden kurtarır.yani aziz ve aliden......Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İnşallah kardeş taraftarın istediği olur.Taraftarı yeniçeri gören zihniyet sandıkta cevabını alır.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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YAŞA YAŞA YAŞA ÇOK YAŞA FB BAHÇEMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ali koç gelirse feneri kimse tutamaz o zaman siz feneri gorursunuz insallah aziz birdaha fenere donmezCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır