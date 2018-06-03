Eski Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Oyunu Kullandı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emre Belözoğlu seçimli olağan genel kuruluna gelerek oyunu kullandı.

Üyelerce büyük ilgi gören Belözoğlu, bol bol fotoğraf çektirdi.

TERRANEO'DAN SONRA TAKIMDAN AYRILMIŞTI

Terraneo'nun göreve gelmesiyle Sarı-Lacivertli ekiple yolları ayrılan ve Başakşehir'e transfer olan Emre Belözoğlu, kulüple olan sözleşmesini bir yıl daha uzatmıştı...

Öte yandan eski Fenerbahçeli basketbolcu Ömer Onan da, oy kullanmak için Ülker Stadı'na geldi.