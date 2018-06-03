Eski Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Oyunu Kullandı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emre Belözoğlu, Şükrü Saraçoğlu Stadına gelerek oyunu kullandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emre Belözoğlu seçimli olağan genel kuruluna gelerek oyunu kullandı.

Üyelerce büyük ilgi gören Belözoğlu, bol bol fotoğraf çektirdi.

TERRANEO'DAN SONRA TAKIMDAN AYRILMIŞTI

Terraneo'nun göreve gelmesiyle Sarı-Lacivertli ekiple yolları ayrılan ve Başakşehir'e transfer olan Emre Belözoğlu, kulüple olan sözleşmesini bir yıl daha uzatmıştı...

Öte yandan eski Fenerbahçeli basketbolcu Ömer Onan da, oy kullanmak için Ülker Stadı'na geldi.

Kaynak: Skorer

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YORUMLAR (5)

  • ZOR DOSTUM:
    emrenin oyu belli ali koç başka altarnatif yok.aklın yolu bir.inşallah ali koç başkan olurda bizi yıldırım ailesinden kurtarır.yani aziz ve aliden......
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  • FANATİK :
    İnşallah kardeş taraftarın istediği olur.Taraftarı yeniçeri gören zihniyet sandıkta cevabını alır.
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  • MRT:
    Ali koç gelirse feneri kimse tutamaz o zaman siz feneri gorursunuz insallah aziz birdaha fenere donmez
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