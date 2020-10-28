Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oldu mu? Emre Belezoğlu'nun yeni görevi nedir? Sportif direktör ne iş yapar?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair yapılan toplantıda Emre Belözoğlu sportif direktör görevine gelmiştir. Peki sportif direktör ne demektir?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair yapılan toplantıda Emre Belözoğlu sportif direktör görevine gelmiştir. Peki sportif direktör ne demektir?

EMRE BELÖZOĞLU YENİ GÖREVİ NEDİR?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair yapılan toplantıda Emre Belözoğlu sportif direktör görevine gelmiştir.

SPORTİF DİREKTÖR NE DEMEKTİR?

Sportif direktör (İngilizce; Director of football kelimesinden gelir), Sportif direktör teknik direktörü baskı altına alan bir pozisyon değil aksine teknik birikimiyle ona destek olan, teknik kadro ve yönetim arasındaki köprü konumunda bulunan ve futbolcuların özel sorunları da dahil her konuda onlara destek olan bir mevkiidir.

Teknik direktör, gün gün takımın durumuyla ilgilenecek kişidir. Form durumları, taktiksel hamleler, oyun anlayışının geliştirilmesi, futbolcuların kişisel gelişimi gibi konular, teknik direktörün işi olsa da takımın transfer ve kamp bütçeleri, oyuncu takip sistemi (scouting), gençlik geliştirme birimi (altyapı) sportif direktörün sorumluluk alanıdır.