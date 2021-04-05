Emre Belözoğlu'nun ilk maçı
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Emre Belözoğlu'nun ilk maçı

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Emre Belözoğlu'nun ilk maçı

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü olarak sahada göreve başlayan Emre Belözoğlu, ilk maçına Denizlispor karşısında çıktı.

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Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü olarak sahada göreve başlayan Emre Belözoğlu, ilk maçına Denizlispor karşısında çıktı.

Fenerbahçe'de sezon başında Sportif Direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Futbol A Takım Direktörü olarak ilk maçına Denizlispor karşısında çıktı. Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen pro lisans sahibi Erdinç Sözer de yedek kulübede yer aldı. - İSTANBUL

Emre Belözoğlu'nun ilk maçı
Emre Belözoğlu'nun ilk maçı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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