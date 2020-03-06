Emre Belözoğlu'nun engeli, sözleşmesi

06.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:55

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı İsmail Dilber Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel 'in durumunu talimatlarla açıkladı.Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından Denizlispor maçına kulübede kiminle çıkacağı konusu tartışılmaya başladı. Asist Analiz'den Didem Dilmen'in sorularını yanıtlayan İsmail Dilber, "Fenerbahçe'nin A lisansı bulunan bir antrenör ile 2 maça çıkma hakkı bulunuyor, üçüncü maç itibarıyla yedek kulübesinde pro-lisans sahibi bir teknik direktör bulunması gerekiyor. Bu 2 maçlık süreçte, UEFA A Lisans sahibi yardımcı antrenör esame listesinde görevli antrenör olarak yazılabilir" dedi.İsmail Dilber, B lisans sahibi Volkan Demirel'in isminin yazılamayacağını ama kenardan takımı sevk ve idare edebileceğini dile getirirken, A lisansı bulunan Emre Belözoğlu ile ilgili ise sözleşme engeli bulunduğunu söyledi. İsmail Dilber, futbolcu sözleşmesi devam eden Emre Belözoğlu'nun A lisansına rağmen, TFF'ye futbolcu olarak tescil edildiğini, esame listesinde görevli yazılabilmesi için antrenör sözleşmesinin bulunmasının zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.2002'de Dünya Kupası'nda 3'üncü olan A Milli Takım futbolcularına pro-lisans hakkı tanındığı açıklanmıştı, Emre Belözoğlu o takımda görev yaptığı için pro-lisans almıştı. Dilber bu konuyu ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Eskiden üst düzey futbolcular UEFA A lisansı alabiliyorlardı, ancak talimatlar değişti ve artık tüm antrenör adayı futbolcular B lisanstan başlamak zorundalar. 2002'de verilen pro-lisanslar geçiciydi. Sonradan B lisans itibarıyla kurslara katıldılar ve pro-lisansa hak kazandılar."

Emre Belözoğlu, futbolculuğa devam ederken önce B lisans ve ardından da A lisans kursuna gitti. Eğer Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu'nun futbolcu sözleşmesini fesih edip antrenör sözleşmesi ile yeniden tescil ederse, bu durumda 2 maçlık süresinde takımın başında yedek kulübesinde görev yapabilir.

- Pler

Kaynak: DHA