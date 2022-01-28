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Emre Belözoğlu'ndan yakın takip

İhlas Haber Ajansı, Ozan Buğra Koşar - Spor
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- Emre Belözoğlu'ndan yakın takip Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kamp çalışmalarında futbolcularla yakından ilgileniyor.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - - Emre Belözoğlu'ndan yakın takip

ANTALYA - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kamp çalışmalarında futbolcularla yakından ilgileniyor.

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını Antalya Belek'te gerçekleştiren Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, tüm oyuncu grubuyla yakından ilgileniyor. Antrenman esnasında futbolculara sürekli direktiflerde bulunan genç teknik adam, bazı çalışma istasyonlarında kendisi de çalışmaların içinde yer alarak futbolculara uyarılarda bulundu.

Emre Belözoğlu'ndan yakın takip

Emre Belözoğlu'ndan yakın takip

Emre Belözoğlu'ndan yakın takip

Emre Belözoğlu'ndan yakın takip

Emre Belözoğlu'ndan yakın takip

Emre Belözoğlu'ndan yakın takip

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Antalya, Spor, Haber

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