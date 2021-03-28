Emre Belözoğlu'ndan Ozan Tufan'a tebrik
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Emre Belözoğlu'ndan Ozan Tufan'a tebrik

Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN - Haberler | Spor
Emre Belözoğlu'ndan Ozan Tufan'a tebrik

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 32'nci Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde sabah idmanı gerçekleştirdi. Emre Belözoğlu, Norveç karşılaşmasının 4'üncü ve 59'uncu dakikasında bulduğu goller ile Ay-Yıldızlı ekipte 2 gol kaydeden Ozan Tufan ile görüntülü görüşme yaptı. Ozan Tufan'ı tebrik eden Emre Belözoğlu, başarılarının devamını diledi.BULAŞ ZİNCİRİ KIRILDIFenerbahçe'de koronavirüs bulaş zinciri ise kırıldı. Sarı-lacivertli ekipte daha önce yapılan koronavirüs testlerinde 5 oyuncu pozitif çıkmıştı. Son yapılan test sonuçlarında güzel haberler alan sarı-lacivertli ekipte bulaş zinciri de kırılmış oldu.TAKIMDA MORALLER YERİNDEFenerbahçe'de yeni ekibin göreve başlamasıyla moraller de yerine geldi. Emre Belözoğlu takım oyununu geliştirmek için daha farklı bir oyun kurgusu üzerine çalışmalarını yapıyor.

Daha ofansif, önde basan ve kompakt bir oyun anlayışının temellerinin atılması için yoğun çaba sarf eden Emre Belözoğlu, pratik yaptırarak hedefini başarmak istiyor. Milli takımlarda yer alan oyuncuların da katılmasının ardından antrenman sayıları arttıkça takıma yeni bir görüntü oturtulması hedefleniyor.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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