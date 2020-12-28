Emre Belözoğlu'ndan, korona virüs hastası İbrahim Eyin'e moral telefonu
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Emre Belözoğlu'ndan, korona virüs hastası İbrahim Eyin'e moral telefonu

28.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:50

- Emre Belözoğlu'ndan, korona virüs hastası İbrahim Eyin'e moral telefonu Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, korona virüs hastası olan ve oksijen desteği alırken sarı-lacivertli takımın maçını izlediği görüntüler sosyal medyada yankı bulan 65 yaşındaki İbrahim Eyin ile görüntülü...

- Emre Belözoğlu'ndan, korona virüs hastası İbrahim Eyin'e moral telefonu

İSTANBUL - Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, korona virüs hastası olan ve oksijen desteği alırken sarı-lacivertli takımın maçını izlediği görüntüler sosyal medyada yankı bulan 65 yaşındaki İbrahim Eyin ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, anlamlı bir harekete imza attı. Belözoğlu, korona virüse yakalandıktan sonra hasta yatağında oksijen desteği alırken sarı-lacivertli takımın maçını izlediği görüntülerle gündeme gelen İbrahim Eyin'le görüntülü konuşarak kendisine destek verdi. 2007 yılında da yoğun bakıma alınmış olan 65 yaşındaki Eyin, o zaman da hastane odasını Fenerbahçe Bayrakları ile donatmıştı.

Ayrıca İbrahim Eyin'in görüntülerini Başakşehir ile oynanan maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcular da izledi. "Sizlere her şartta destek olmak isteyen ve sizden hayata bağlanma gücünü bekleyen insanlar var. Lütfen unutmayın arkadaşlar" mesajı ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu tarafından futbolculara gönderilen mesaj, mücadele öncesi önemli motivasyon sağladı.

Emre Belözoğlu'ndan, korona virüs hastası İbrahim Eyin'e moral telefonu
Emre Belözoğlu'ndan, korona virüs hastası İbrahim Eyin'e moral telefonu
Emre Belözoğlu'ndan, korona virüs hastası İbrahim Eyin'e moral telefonu
Emre Belözoğlu'ndan, korona virüs hastası İbrahim Eyin'e moral telefonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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