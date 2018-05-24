Başkan'ın Emekli Olmasını İstediği Emre Belözoğlu: Henüz Kararımı Vermedim

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, başkan Göksel Gümüşdağ'ın kendisi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından geleceği hakkında konuştu.

Emre Belözoğlu, futbolu bırakıp bırakmayacağıyla ilgili henüz bir karar vermediğini; Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüştükten sonra kendisine bir yol haritası çizeceğini söyledi.

"FENERBAHÇE'DEN AYRILDIĞIMDA EMEKLİLİK KARARI ALMIŞTIM"

Beinsports'a konuşan Emre Belözoğlu "35 yaşında Fenerbahçe'den ayrıldığımda, gönderildiğimde; gönderildikten 1 gün sonra futbolu bırakma kararı almıştım. Hanımla oturup öyle bir karar aldım. İkinci veya üçüncü gün derken, sabah Alaçatı'da koşarken 'Ben futbolu bırakamayacağım herhalde' dedim. O sırada Göksel Başkan (Gümüşdağ) aradı. Abdullah Avcı ile görüşmüşler. Bizde futbol aklı Abdullah Avcı'dır. Beni böyle değerli kılacak bir proje olacağını söylediler. Ben de elimden geleni yapmak için söz verdim.

"HENÜZ KARARIMI VERMEDİM, BAŞKAN VE HOCAYLA GÖRÜŞECEĞİM"

Kulübün değişmesinde ve benim değişmemde çok büyük payı oldu hocanın. Kariyerimin en değerli 3 senesi olarak görebiliyorum. Birazcık daha taraftar baskısı oluşturacak bir ortam olsaydı, performansımızın 8-10 puan üstünde olurduk. Başakşehir diye bir gerçek var artık. Bu sene bir karar vereceğim. Hocayla ve başkanla konuşup karar vereceğiz. Daha henüz karar vermedim" ifadelerini kullandı.