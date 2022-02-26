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Emre Belözoğlu'ndan 5 değişiklik

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Emre Belözoğlu'ndan 5 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor maçının 11'inden 5 değişiklik yaparak Fatih Karagümrük karşısına çıktı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor maçının 11'inden 5 değişiklik yaparak Fatih Karagümrük karşısına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, bu mücadelede hafta içi oynadıkları 21. hafta erteleme maçı olan İH Konyaspor müsabakasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Fredrik Gulbrandsen, Youssuf Ndiyashimiye ve Ömer Ali Şahiner'in yerine, Alexandru Epureanu, Junior Caiçara, Pizzi, Trezeguet ile Stefano Okaka Karagümrük karşısında şans buldu.

Başakşehir'in, Fatih Karagümrük maçı 11'i şöyle:

"Volkan - Caiçara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali - Tolga, Serdar, Pizzi, Berkay, Trezeguet - Okaka" - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Fatih Karagümrük, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Karagümrük, Spor, Haberler

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