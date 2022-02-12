Emre Belözoğlu'ndan 4 değişiklik - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emre Belözoğlu'ndan 4 değişiklik

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu'ndan 4 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Gaziantep FK karşısına çıktı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Gaziantep FK karşısına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Emre Belözoğlu, bu mücadeleye Ülker Stadı'nda 1-0 galip geldikleri Fenerbahçe karşılaşmasının 11'inden 4 değişiklik yaparak çıktı. Belözoğlu; Tolga, Aleksic, Deniz Türüç ve Duarte'nin yerine Pizzi, Trezeguet, Epureanu ve Serdar Gürler'e görev verdi.

Başakşehir'in, Gaziantep FK maçı 11'i şöyle:

"Volkan Babacan - Caiçara, Ndayishimiye, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım - Pizzi, Trezeguet, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Chadli - Okaka" - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Emre Belözoğlu, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title