Emre Belözoğlu'ndan 3 değişiklik

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta deplasmanda berabere kaldıkları Beşiktaş maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Antalyaspor karşısına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, Antalyaspor'u ağırlıyor. Bu mücadelede turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, geçen hafta Beşiktaş karşılaşmasının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Trezeguet sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, ligde 10 golü bulunan Okaka yedekler arasında maça başladı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Antalyaspor müsabakasına şu 11 ile çıktı:

"Volkan Babacan, Junior Caicara, Ravil Tagir, Leonardo Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Pizzi, Ömer Ali Şahiner, Nacer Chadli." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor