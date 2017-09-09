Emre Belözoğlu'na Sevgi Seli

Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar Emre Belözoğlu'na tezahüratlarda bulundu.



Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederken karşılaşma sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar Emre Belözoğlu'na tezahüratlarda bulundu. Mücadelenin en iyi isimlerinden birisi olarak öne çıkan 37 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe tribünlerini alkışlayarak karşılık verdi. Medipol Başakşehir, maçın ardından takım olarak kendi taraftarlarının olduğu kısıma gitti ve taraftarları alkışladı. - İSTANBUL