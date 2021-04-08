SPOR Emre Belözoğlu: Kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum
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SPOR Emre Belözoğlu: Kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Emre Belözoğlu Kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorumSon vuruşlarda yeterli şekilde becerili değildikSon 15 dakika oyundan koptukTaha AYHAN MALATYA, (DHA)- Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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SPOR Emre Belözoğlu Kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum

Son vuruşlarda yeterli şekilde becerili değildik

Son 15 dakika oyundan koptuk

Taha AYHAN MALATYA, (DHA)- Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Son vuruşlarda yeteri kadar becerili olamadıklarını ifade eden Emre Belözoğlu, Memnun olmadığımız dakikalar var. Topa sahip olmaya çalıştık. Hükmettiğimiz anlarda açıkçası oyun bizim lehimize gelişirken, çok basit bir gol yedik. Pozisyona giren, isteyen ve arzulayan bir takım vardı ama son vuruşta yeterli bir şekilde becerili değildik. Üzgünüz, Fenerbahçe kendini bu şekilde çıkmaza sokamaz. Sezon içinde Malatyaspor'a çok büyük saygı duymayla beraber 5 puan kaybetmez. Bundan dolayı üzgünüz diye konuştu.

KUPAYI HALA İSTİYORUZ VE BEN BUNA YÜREKTEN İNANIYORUM

Bir gazetecinin, 'Fenerbahçe'nin bundan sonraki hedefi nedir, fikstür daraldı, sona doğru yaklaşılıyor, neler söylemek istersiniz' sorusuna Belözoğlu, Hedefimizden sapmış olduğumuzu düşünmüyorum, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz, kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum. Bizim kaybettiğimiz puanlar gibi rakiplerin de puanlar kaybedeceğini düşünüyorum. Ciddi bir avantajı kaybettik gibi görünse de ben sonuna kadar mücadele edeceğimizi söylemek istiyorum yanıtını verdi.

SON 15 DAKİKA OYUNDAN KOPTUK

Belözoğlu, kendi açısından maçın 30 dakikasının çok iyi bir oyun olduğunu ifade ederek, Kendi fikrim. Son 15 dakikada oyundan koptuk. İrfan covidden döndü. Tam hazır değil, oynamaya, elinden geleni yapmaya çalıştı. Yürekten kapalı savunmada istediğimizi almaya çalıştık. Ondan dolayı ikinci yarıda bu değişiklikleri yaptık. Bütün oyuncularımız değerli, hepsinin önemi var. Her maçın da kendi içinde farklı senaryosu var. Zaman zaman bu değişiklikler olacak. Biz inandığımız doğrulara, yine futbola tutunmaya, Fenerbahçe'nin hedeflerini tutturmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu.

SPOR Emre Belözoğlu: Kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum
SPOR Emre Belözoğlu: Kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum
SPOR Emre Belözoğlu: Kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum
SPOR Emre Belözoğlu: Kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum
SPOR Emre Belözoğlu: Kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum
SPOR Emre Belözoğlu: Kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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