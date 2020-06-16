Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, itirazlar sonucu kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, itirazlar sonucu kırmızı kart gördü.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleye yedek soyunan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz'in yerde kalmasına tepki gösterdi. İtirazlarını sürdüren Belözoğlu, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Çakır'ın kart göstermesine de itiraz eden Emre Belözoğlu, ikinci sarı kartı da görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kaynak: DHA