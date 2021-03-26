Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı
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Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

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Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk idmanına çıktı. Antrenman öncesinde saha içerisinde bir konuşma yapan Belözoğlu, daha sonra oyuncular ve teknik heyetle birlikte çalışmalara geçti. - İSTANBUL

Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı
Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı
Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı
Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı
Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı
Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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