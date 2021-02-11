Emre Belözoğlu: "Hocamız da sergilenen futboldan rahatsız"

Fenerbahçe Futbol Takımı Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sakat oyuncuların takıma dönmesiyle daha iyi olacaklarına inandığını söylerken, teknik direktör Erol Bulut'a destek verdi.

Sarı-lacivertli takımı takip eden basın mensuplarıyla Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sohbet toplantısında bir araya gelen Belözoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Son 2 resmi maçında Galatasaray'a ve Medipol Başakşehir'e mağlup olan sarı-lacivertli futbol takımıyla ilgili değerlendirmede bulunan Emre Belözoğlu, "Oyundan bağımsız olarak Fenerbahçe, bugün puan olarak ligin tepesinde, zirveyi paylaşıyor. Fenerbahçe daha çok topa hükmeden, oyunu daha önde oynamaya çalışan bir takım olma hedefindedir. Hocamız da sergilenen futboldan rahatsız. Hocamız, beklentilerden ve hedeflerimizden dem vurarak devamlı oyuncuları motive etmeye çalışıyor. Çok iyi bir kadromuz var. Herkesin hazır hale gelmesiyle daha iyi olacağız." diye konuştu.

"Hocamıza inanıyor ve güveniyoruz"

Üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından özellikle sosyal medyada teknik direktör Erol Bulut'a yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyin yolunda gitmesi için ciddi bir mücadele veriyoruz. Kritik süreçlerde hakkaniyetli bir şekilde sabırlı hareket etmeliyiz. Fenerbahçe önde oynar ve basar. Mevcut oyundan en başta hocamız rahatsız ve tamamen bu yönde bir sistem için çalışıyor. Hocamız bunun çaresini biliyor. Biz de hocamıza inanıyor ve güveniyoruz. Bu haftadan itibaren oyun anlamında camianın beklentisini karşılayacak şekilde ilerleyeceğimize inanıyor ve takımımıza güveniyoruz. Biz Fenerbahçe'nin hedefleri için çıktığımız bu yolda kimseyi yarı yolda, korumasız ve yalnız bırakmayacağız. Oyuncularımızın ve hocamızın arkasında duracağız. Biz takımımızı korumak adına, kulübümüz için dışarıda zaten mücadelemizi veriyoruz. Hocamıza ağır eleştiriler yapılıyor ama bizi en çok üzen Fenerbahçelilerin yaptığı eleştiriler olur, bizi onlar kırar."

Bu süreçte sarı-lacivertli taraftarların vereceği desteğin önemine dikkati çeken Emre Belözoğlu, "Taraftarlarımız yanımızda olmazsa, bu takımı koruyup sahiplenmezse, onlar bize destek olmazsa, bu bizi çok üzer ve yıpratır. Biz hocamızın ve oyuncularımızın değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Oyuncularımıza taraftarımız da inanıyor ve güveniyor. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Tüm mücadelemiz bunun için ve bir an olsun bundan vazgeçmemiz ve geri durmamız mümkün değil." şeklinde görüş belirtti.

"Sana ne benim futbolcumdan!"

Emre Belözoğlu, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Albayrak'ın, transfer sürecinde bu oyuncunun kendilerini istediği yönündeki açıklamasına yanıt veren Belözoğlu, "Sana ne benim futbolcumdan! Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili konuşmak yöneticilik değil. Bu sadece bizim rahatsızlığımız değil, genel anlamda Türkiye'deki diğer bütün takımların da rahatsızlığı. Başka bir takımın oyuncusunun ismini bu kadar rahat şekilde telaffuz edemezsiniz. Fenerbahçeli futbolcunun ismini hiç edemezsiniz. Rakip takımın bir oyuncusunu etik kurallar çerçevesinde beğendiğine dair bir açıklama yapmakta sakınca yok ama sen alamadığın futbolcuyu konuşmayacaksın." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin başka takımların futbolcularıyla ilgili konuşmadığını vurgulayan Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz susuyoruz, konuşmuyoruz, ortam gerilmesin istiyoruz ama benim sözleşmeli oyuncum hakkında hiç kimse böyle konuşamaz. Böyle futbol yöneticiliği olmaz. Biz hiç kimseyle de yarışmıyoruz transferde. Fenerbahçe olarak ihtiyacımız olan oyuncuyu alıyoruz. Başkanımızın büyük özverisi sayesinde bunu yapıyoruz. Bizim için önemli olan, bu takımın sezon sonunda şampiyonluğudur. Fenerbahçe'nin vizyonu doğrultusunda orta ve uzun vadeli planlarla hedeflerimizi gerçekleştirmek için geldik. Sözleşmeli oyuncu hakkında konuşmak doğru ve etik değil. Biz imza atmışız, 'Bizi istiyor.' diye açıklama yapıyorsun. Buradan görüyoruz ki hala kabul edememişler bazı şeyleri. Nereden biliyorsun oyuncunun seni istediğini? İrfan Can Kahveci'nin Medipol Başakşehir'e gelmesi sürecinde de biz vardık. Başkanımız Ali Koç bu gibi süreçlerde her zaman üslubumuzu korumamızı istiyor. Ancak hiç kimse başka bir takımın oyuncusu hakkında bu kadar rahat konuşamaz."

Harcama limitleriyle ilgili yapılan eleştiriler

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye yönelik harcama limitiyle ilgili yapılan eleştirilere, "Biz işimize konsantreyiz. Ancak bizi tahrik etmeye çalışıyorlar. Galatasaray ve Beşiktaş birbirine rakip mi, değil mi ben anlamadım. Devamlı limitten bahsediyorlar. Sezon başında biz limitle ilgili konuştuğumuzda, 'Federasyona güvenmiyor musunuz?' diyenler, şimdi 'Fenerbahçe nasıl transfer yaptı?' diyor. Herkes kendi işine baksın. Limitlere aykırı bir şey yapıyorsan zaten federasyon var, kurul var. Şu an ligde üç takım aynı puanda. Ancak Galatasaray ve Beşiktaş birbirlerini rakip görmüyorlar ki odaklarında sadece Fenerbahçe var gibi görünüyor. Bunlar hiç doğru yaklaşımlar değil." yanıtını verdi.

Harcama limitleri nedeniyle transfer yasağı cezası alma risklerinin bulunmadığını aktaran Emre Belözoğlu, şu görüşlerini aktardı:

"Fenerbahçe'nin böyle bir riski yok. Hiç kimsenin bilgisi yok ama herkesin fikri var. Her kulübün belli bir limiti var ve bunlar da resmen açıklanıyor. Biz kendimize göre bize verilen limitleri en doğru şekilde kullandık. Limitleri Fenerbahçe üzerinden bu kadar gündeme getirme çabası farklı niyet taşıyor. Bizim mevcut oyuncu kadromuz var. Yeni kadro kurduk, 18 oyuncu geldiğinde 18 milyon avro harcadık. Transferlerimizin limit dışında yapıldığı algısını oluşturmak isteyenlerin tek bir amacı var, gereksiz gündem yaratmak ve Fenerbahçe'yi de bunun bir parçası yapmak. Biz sezon başında limitlerle ilgili açıklama yaparken, durumu anlatırken, kritik dönemden geçerken herkes memnundu. 'Federasyona güveniyoruz.' deniliyordu. Kulübümüz mali yapılanmasını kendi şartları çerçevesinde gerçekleştirdi. Limitimiz belli bir seviyeye geldi. Ondan sonra da transferlerimizi yaptık. Fenerbahçe olunca tutum değişiyor. Bu durum rahatsızlık verici. Federasyonun oluşturduğu bir kurul var, ona göre hareket etmek zorundayız. Onun dışına zaten çıkamayız. Bunun sorgulanıyor olması garip."

"Mesut'un mütevazı ve toparlayıcı bir kimliği var"

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil'e yönelik övgü dolu ifadeler kullandı.

Mesut'un adaptasyon sürecini hızlı geçirdiğini belirten Belözoğlu, "Mesut Özil oyuna girdiğinde duyduğu heyecanı, futbola olan özlemini tüm taraftarımıza gösterdi. Top ayağına geldiğinde bazı şeyleri değiştirebileceğini ve takıma hızlıca adapte olabileceğini gösterdi. Mesut'un mütevazı ve toparlayıcı bir kimliği var. Mesut Özil'in tecrübelerini tüm takımla paylaşması, herkese yakın ilgi göstermesi hepimizi mutlu ediyor. Neler yapabileceğini, hazır hale geldiğinde herkese gösterecek. Umuyoruz çok başarılı olacak." şeklinde konuştu.

"Perotti ile protokol yapmayı düşünüyoruz"

Sakatlığı nedeniyle 29 Kasım 2020'de Beşiktaş ile oynanan derbiden bu yana forma giyemeyen Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin son durumuyla ilgili bilgi veren Emre Belözoğlu, "Perotti, zor bir ameliyat geçirdi. Biz oyuncu ile kulübümüzü koruyacak şekilde bir sözleşme imzalamıştık. Menajerleriyle görüşüyoruz. Bir protokol yapmayı düşünüyoruz. Kafamızda bazı şeyler var. Elimizden geldiği kadar Perotti'ye destek olduğumuzu düşünüyorum. Sezon sonunda ne olacağına birlikte karar vereceğiz. Oynamadığı için üzülen, karakterli bir oyuncu. Sezon sonuna doğru Diego Perotti konusu netleşir." açıklamasını yaptı.

"Ben kendimi buraya adadım"

Emre Belözoğlu, tüm birikimiyle Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalıştığını aktardı.

Hiç kimseyle yarış halinde olmadığını anlatan sarı-lacivertli takımın sportif direktörü, "Fenerbahçe'ye hizmet ediyorum. Belli bir kariyerim ve futbol bilgim var. İlişkilerimiz, dostluklarımız ve arkadaşlıklarımız var. İhtiyacımız olan bir oyuncuyu almak için sonuna kadar zorlarız. Alamazsak da o saatten sonra oyuncuyu değersizleştirmek için bir şey yapmayız. Bu bize yakışmaz. Ben işimi yapmaktan yanayım. Elimden geldiğince en iyisi için çalışacağım. Benim için kimsenin ne dediği önemli değil, Fenerbahçe camiasının ne dediği önemli. Ben kendimi buraya adadım." ifadelerini kullandı.

"VAR'da ekipman ve ehil insan desteğine ihtiyacımız var"

VAR sisteminde ofsayt çizgisinin kullanımıyla ilgili eleştirilerini dile getiren Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"VAR konusunda görüşlerimizi yaptığımız açıklama ile anlattık. Benim onun dışında söylemek istediğim ve sorguladığım şey şu; 2 yıldır hiç üst üste gelmedi mi bu çizgi? Bu sistemin güvenli ve düzgün yürümesi adına gerekenlerin bir an önce yapılması şart. Bir televizyon kanalında, VTR'cinin gönderdiği görüntüyle bu kararın verilmemesi gerekiyor. Bir fotoğrafta bir saniye içinde 24 kare var, bu karelerin sadece saniyeler içinde nasıl farklı hale geleceğini hepimiz biliyoruz. VAR'da ekipman ve ehil insan desteğine ihtiyacımız var. Bu çizgi sisteminin 2 yılda hiç üst üste gelmemesi çok ilginç, denk gelmiyor. Bu sistemin Avrupa'daki gibi kurulması ve yürütülmesi gerekiyor. Bu iş hakkaniyetle ve güven ortamında yapılmalı, tartışmaya ve soru işaretlerine açık olmamalı. Biz onca emek veriyor, maddi manevi yatırım yapıyorsak, Fenerbahçe'nin haklarını da koruyacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan