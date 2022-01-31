Emre Belözoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı
AA, Atilla Hancı - Spor
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.