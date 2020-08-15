Emre Belözoğlu futbolu bıraktı Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansı'na yazdığı mektupla, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansı'na yazdığı mektupla, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Mektupta "Çocukluğumda Yedikule İmrahor'un, o güzel küçük sokaklarında tek bir hayalim vardı, futbolcu olmak." diyen Belözoğlu "Zeytinburnuspor minik takımında başlayan futbolculuk hayalimi bugün itibarıyla Allah'a hamdederek bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

"Zeytinburnuspor, Galatasaray, Inter, Newcastle United, Atletico Madrid ve Başakşehir kulüplerine, tüm bu büyük camialara gönül vermişlere, çalıştığım tüm yönetici büyüklerime, teknik direktörler ve ekiplerine, kulüp çalışanları ve kader birlikteliği yaptığım, beraber oynadığım bütün futbolcu abilerime, arkadaşlarım ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. " diyen ünlü futbolcu "Hayatımın en güzel ve aynı zamanda zorlu süreçlerinde bana hep destek olan canım anneme, babama, kardeşime ve sevgili eşime, her baktığımda içime huzur veren canım evlatlarıma da sonsuz teşekkürler." şeklinde konuştu.

'Çubuklu için mücadele etmek şerefti'

Belözoğlu kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe'ye de şu sözlerle veda etti

"Ve Büyük Fenerbahçe... Bugün senin herkese nasip olmayan çınarının altında, Çubuklu ile bir hayali, bir sevdayı bırakıyorum. Ne büyük şerefti senin forman için mücadele etmek. Beni sokakta yürürken hep özel hissettiren, benimle ağlayan benimle gülen büyük Fenerbahçe taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Sizi asla unutmayacağım. Bu süre zarfında çalışma fırsatı bulduğum tüm yönetici büyüklerime, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve futbolcu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sizinle beraber Çubuklu için mücadele etmek büyük bir şerefti, Allah hepinizden razı olsun. Hüzünleri, sevinçleri, tüm bana kalanlarıyla futbola veda ediyorum. Futbola gönül vermiş herkes beni anlayacaktır. Zor bir karar olsa da hayatın gerçekleri olduğunu biliyorum. Her bir veda mutlak bir başlangıç vesilesidir"