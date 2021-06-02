Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye veda etti Açıklaması
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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye veda etti Açıklaması

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye veda etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, yayımladığı mesajla sarı-lacivertlilere veda etti.

Fenerbahçe'nin Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, yayımladığı mesajla sarı-lacivertlilere veda etti.

Mesajına, kulüp başkanı Ali Koç'a, mesai arkadaşları ve futbolculara, kulüp personeline, hukuk ve finans ekibi ile futbol koordinasyon ekibine teşekkür ederek başlayan Belözoğlu, "Yıllar önce futbolcu olarak girdiğim bu kapıdan kaptan, ardından sportif direktör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığım evimden, bugün itibarı ile Fenerbahçe'nin bir evladı olarak ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

"Kalbimin en özel yerinde, en büyük teşekkür Fenerbahçe taraftarına." diyen Belözoğlu, "Bu sezon her ne kadar fiziken ayrı düşmüş olsak da kalbimiz, inancımız, umutlarımız daima bir oldu. Anadolu'da, sokakta, deplasmanda daima beni bağrınıza bastınız, umuduma ortak oldunuz. Sonu hayal ettiğim gibi bitmeyen bu sezondaki tek burukluğum sizleri ve çocuklarımızı mutlu edememek oldu. Bunu bir gün fazlasıyla telafi edeceğime inanabilirsiniz. Çünkü ben buna inanıyorum. Ayrılık sürecime dair, kulübümüzü, tüm sezon defalarca gördüğümüz gibi olmayacak senaryolarla yıpratmak isteyenler mutlaka çıkacaktır. Son maçımızdan bugüne kadar, ismimi doğrudan hedef alarak yapılan bazı planlı saldırılar karşısında özellikle sessiz kaldım. Bunun sebebi Fenerbahçe'me olan saygı ve sevgimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ali Koç ile dostluklarının, birbirlerine duydukları güven ve saygının bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini vurgulayan Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Bana verilen her görevi kulübümün menfaatlerini düşünerek, var gücümle yerine getirmeye çalıştım. Buna karşın, ne yazıktır ki koskoca bir çınarı kendi hesapları için kullanmaya çalışan kısır zihniyetleri de gördüm, kimin ne hesabı olduğunu çok iyi biliyorum. Ancak ben bugün de yine küçük hesapların içinde olmayacağım. Mutluyum, ülkemizin en köklü camiası Fenerbahçe Kulübünde futbolcu, teknik direktör ve sportif direktör olarak hizmet verebildim. Gururluyum, sizlerin bana tek gerçek yer olan sokakta gösterdiğiniz teveccühü hissettim. Mahcubiyetimiz yok şevkle ter döktük, mahrumiyetimiz yok parayı başat değer bilmedik. Bildiğim tek şey ise kimse saygınlığını kendi elleri ile teslim etmedikçe kaybetmez. Sevgili Fenerbahçeliler; sizlere şampiyonluk ile veda edebilmeyi çok isterdim ama nasip olmadı. İnşallah beraberce kupalar kaldırdığımız zamanlar da elbet bir gün gelecek. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sizi çok seviyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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