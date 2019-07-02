Emre Belözoğlu Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Emre Belözoğlu için Ülker Stadı'nda yapılan imza töreninde sportif direktör Damien Comolli'nin de bulunduğu aktarıldı.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Emre Belözoğlu için Ülker Stadı'nda yapılan imza töreninde sportif direktör Damien Comolli'nin de bulunduğu aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu, 2015-2016 sezonundan itibaren 4 yıl forma giydiği Medipol Başakşehir'e veda etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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