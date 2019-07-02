Emre Belözoğlu Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Emre Belözoğlu için Ülker Stadı'nda yapılan imza töreninde sportif direktör Damien Comolli'nin de bulunduğu aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu, 2015-2016 sezonundan itibaren 4 yıl forma giydiği Medipol Başakşehir'e veda etti. Euronews.com'da Görüntüle