Emre Belözoğlu ekibini kuruyor
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Emre Belözoğlu ekibini kuruyor

Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN - Haberler | Spor
Emre Belözoğlu ekibini kuruyor

Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu, sağlam bir ekip kurarak başarılı ve kalıcı olmak istiyor.

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Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu, sağlam bir ekip kurarak başarılı ve kalıcı olmak istiyor.

Süper Lig'de bu sezon teknik direktör Erol Bulut'la istikrarlı bir görüntü çizemeyen Fenerbahçe, milli arada kan değişimine gitti. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Erol Bulut ayrılığının ardından kolları sıvayarak teknik sorumluluk görevini üstlendi. Sezonun geri kalan bölümünde takımın başında teknik sorumlu olarak görev alacak Emre Belözoğlu'nun hedefi ise; sarı-lacivertli ekipte kalıcı olmak. Başarılı bir ekip kurmak isteyen Belözoğlu, sezonu en iyi yerde bitirip önümüzdeki sezona odaklanmak istiyor.

Emre Belözoğlu ile birlikte idari koordinatör Selçuk Şahin de sahaya inerken, Mehmet Aurelio ile Volkan Demirel de görevlerine devam edecek. Analist Melikşah Sezgin, bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız'ın yanı sıra Erol Bulut'tan özel izin alınan kaleci antrenörü Michael Kraft ekipte yer almaya devam edecek. Bu isimlerin haricinde de ekibe önemli isimler kazandıracak olan Emre Belözoğlu, yoluna güçlü bir şekilde devam edecek.TAHİR KARAPINAR ALTYAPIDA DEVAM EDECEK

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından göreve getirilen teknik direktör Tahir Karapınar, daha sonraki süreçte altyapıda görevlendirilmişti. Erol Bulut'un gidişi ile pro-lisansı bulunan ve ilk akla gelen isim olan Tahir Karapınar, altyapıdaki görevine devam edecek. Ekibe pro-lisans sahibi başka bir isim getirmeyi düşünen Emre Belözoğlu, kontrolü de bu şekilde tamamen elinde bulunduracak.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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