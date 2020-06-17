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Emre Belözoğlu direkt kırmızı kart mı gördü?

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, dün akşam oynanan Trabzonspor müsabakasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

Emre Belözoğlu direkt kırmızı kart mı gördü?
17.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:47

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, dün akşam oynanan Trabzonspor müsabakasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Ancak TFF'nin resmi sitesinde tecrübeli oyuncunun direkt kırmızı kartla cezalandırıldığı görülüyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, dün akşam sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmaya yedek başlayan sarı-lacivertlerin kaptanı Emre Belözoğlu, müsabakanın 24. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası kulübeden çıkarak hakem Cüneyt Çakır'a yoğun itirazlarda bulunmuş ve çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Ancak TFF'nin resmi sitesinden Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin detay ekranına bakıldığında Belözoğlu'nun direkt kırmızı kartla cezalandırıldığı görülüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan söz konusu bilgilerin hakem raporuna göre düzenlendiği düşünüldüğünde ise Cüneyt Çakır'ın raporuna Emre Belözoğlu'na direkt kırmızı kart gösterdiğini yazması yüksek ihtimal duruyor.

Eğer FIFA kokartlı hakem, raporunu bu şekilde sunduysa Belözoğlu en az 2 maç ceza alabilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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