Emre Belözoğlu: Bu Sene Futbol Oynamam Son Gibi Duruyor

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu 2-0'lık Trabzonspor galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi başladıklarını belirten Belözoğlu, "Trabzonspor büyük bir takım. Galibiyetle başlamamız bizim için iyi oldu. Sonuçta perşembe gecesi zorlu bir maç oynamıştık. Hemen hemen aynı takım olarak sahaya çıktık. İnşallah geçen sene sonuna kadar getirdiğimiz sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz.

"İNGİLİZ TAKIMLARI TEMPO YAPMAK İSTEYECEKLER"

Elimizden geldiğince devam edeceğiz. İçeride istediğimiz skoru alamadık iyi bir oyun oldu. Orada zor bir maç olacak. İngiliz takımları tempo yapmak isteyecekler. Biz de kendi oyunumuzu yapacağız. İnanıyorum bizler kendi oyunumuzu oynarsak ülke futbolu ve kendi takımımız Başakşehir'i temsil ederiz" diye konuştu.

"YAŞIM İLERLEDİ"

Yaşının ilerlediğini söyleyen Belözoğlu, "Elimden geldiğince destek olmak istiyorum. Futbolu seviyorum. Ailemle futbola odaklanmış durumdayım. Umarım bunun karşılığını veririm. Gençken kendimize bakmadık. Yaşlıyken bakıyoruz. Elimizden geldiğimce yaşantımla gençlere örnek oluyorum. Bu sene son gibi duruyor. Sezon sonu geldiğinde tekrar konuşacağız" ifadelerini kullandı.

"VAR HAKEMLERİ RAHATLATACAK"

"Hakemlerin üzerinde çok ciddi bir baskı vardı" diye konuşan tecrübeli oyuncu, "En azından bu durum onları rahatlatacak. Buda kendi çapında tartışmalar getirecektir. Her takımın birbirine eşit mesafede yaklaşacak bir sistem olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.