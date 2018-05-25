Emre Belözoğlu, Başakşehir'le 1 Yıllık Yeni Anlaşma İmzaladı
Medipol Başakşehir, 38 yaşındaki futbolcusu Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Medipol Başakşehir, bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.
İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama:
"Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın kaptanımız Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında futbolcumuzun sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir.
2018-2019 sezonu sonuna kadar turuncu-lacivertli formamızı giymeye devam edecek olan kaptanımız Emre Belözoğlu'na başarılar diler, zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz."
YORUMLAR (45)
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ya dünkü haberinizde başakşehir in başkanının emreye futbolu BIRAKMASINI İSTEDİĞİNİ YAZMIŞTINIZ? BU NE ÇELİŞKİ HABER KAYNAĞINIZDA ANORMALLİK VARCevap Yaz Yayından Kaldır
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Arda turan ve volkan demirel ile beraber TÜRK Futbolunun en Kötü Ahlaklı 3 futbolcusundan birisi. Keşke bu ucu de Spordan bile Men edilse de Kurtulsak.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hiç sevmem ama helal olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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emreye bıraksın diyen başkan hem emreyle hem de maçlarda tek seferde emreden daha fazla ceza almış ardayla sözleşme imzalıyor. aklınca milleti mi trollüyor bu zavallı adam? klüpte sözün geçmiyorsa sözü geçenlere bırak koltuğuCevap Yaz Yayından Kaldır
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kaba saba küfürlü agresif futbola yakışmayacak davranışlarınla artık futbol müzesine gitme zamanın geldi ister bir sene ister iki sene daha oyna sonra hadi yallahCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır