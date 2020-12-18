Emre Belözoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Emre Belözoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:30
Emre Belözoğlu, AA'nın

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Emre Belözoğlu, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Belözoğlu, spor kategorisinde Hüseyin Yıldız tarafından çekilen, Çıldır Gölü'nde bir araya gelen gençlerin yüzeyi tamamen buzla kaplanan gölde futbol oynamalarını anlatan "Buz tutan gölde futbol" adlı fotoğrafını seçti.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafına oy atan Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü, yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'e ait "Ateşkesin gölgesinde 'uçurtma' etkinliği" adlı çalışmaya oy verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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