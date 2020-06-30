Emre Aydın: "Yemişim Trendini"
Emre Aydın, sosyal medyadan sevenlerine müjdeli bir haber verdi. Bir süredir albüm yapmayan ve single çalışmalarıyla sevenleriyle buluşan başarılı sanatçı Twitter hesabından attığı bir tweet ile albüm yapacağını açıkladı.
30.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:00
Emre Aydın'dan albüm müjdesi
Emre Aydın Twitter hesabından: "davul-bas-gitar rock albümü yapmaya karar verdim.yemişim trendini." yazarak son günlerin popüler soundlarını kullanmayacağını, herkesin rağbet ettiği T-rap müziğe geçiş yapmayacağını ve Emre Aydın çizgisini bozmayacağı mesajını verdi.
Kaynak: Bültenler