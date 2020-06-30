Emre Aydın: "Yemişim Trendini" Emre Aydın, sosyal medyadan sevenlerine müjdeli bir haber verdi. Bir süredir albüm yapmayan ve single çalışmalarıyla sevenleriyle buluşan başarılı sanatçı Twitter hesabından attığı bir tweet ile albüm yapacağını açıkladı.

Emre Aydın'dan albüm müjdesi Emre Aydın Twitter hesabından: "davul-bas-gitar rock albümü yapmaya karar verdim.yemişim trendini." yazarak son günlerin popüler soundlarını kullanmayacağını, herkesin rağbet ettiği T-rap müziğe geçiş yapmayacağını ve Emre Aydın çizgisini bozmayacağı mesajını verdi. Kaynak: Bültenler