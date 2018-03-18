Emre Aydın Köln'de Sahne Aldı

Almanya'nın Köln kentinde sahne alan Türk pop müziği sanatçısı Emre Aydın'ın konserine gençler büyük ilgi gösterdi.

Die Kantine'de konser veren sanatçı, eski ve yeni albümlerinden şarkılarını seslendirerek yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

"Sen beni unutamazsın" ve "Soğuk odalar" gibi şarkılarında Aydın'a eşlik eden hayranları, cep telefonlarıyla sanatçının fotoğrafını çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.