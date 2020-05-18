Emre Aydın, Kız Kulesi'nde 19 Mayıs'a özel konser verdi
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Emre Aydın, Kız Kulesi'nde 19 Mayıs'a özel konser verdi

İstanbul Valiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına özel, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen Emre Aydın konseri, Kız Kulesi'nde gerçekleştirildi.

Emre Aydın, Kız Kulesi'nde 19 Mayıs'a özel konser verdi
18.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:04

İstanbul Valiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına özel, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen Emre Aydın konseri, Kız Kulesi'nde gerçekleştirildi.

"Evlerinize Misafiriz" sloganı ile televizyon, radyo ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlanan konserin başlangıcında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gençlerin bayramını kutladı.

Gençlere inandıklarını ve güvendiklerini belirten Yerlikaya, "Gençlerimizi koşulsuz, şartsız seviyoruz. Atalarımız sonsuza dek dalgalanacak bayrağımızın gölgesi, gençlerimiz ise rüzgarıdır. 101 yıl önce başlayan yolculuğumuzun rotası daima huzur, barış, kardeşliktir. Rotamız büyük Türkiye'dir." dedi.

"Yavaş yavaş iyileşiyor, toparlanıyoruz"

Yerlikaya, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni bir dünyanın arefesinde olunduğuna işaret ederek, gençlere şöyle seslendi:

"Tarih yapan bir milletin evlatları olarak sizler, yeni dünyanın kuruluşunda da etkin rol alacaksınız. Milli mücadele ruhuyla, kök değerlerimizden aldığımız güç ve ilhamla, devletimiz, milletimiz, İstanbulumuz sizlerin omuzunda yükselmeye devam edecek. Sizlerin heyecanı ve coşkusuyla bilim, hikmet ve irfanla yoğrulan akıllarınızla, alın teriniz ve memleket sevdanızla yarınlar bizim, 2023 bizim, 2071 bizim."

"Yavaş yavaş iyileşiyor, toparlanıyoruz"

Yerlikaya, 19 Mayıs'ın bu yıl evlerden kutlanıldığını, fakat gelecek yıl çok daha başka olacağını vurgulayarak, "Yavaş yavaş iyileşiyor, toparlanıyoruz. İnşallah normal sürecinde de tüm kurallara riayet edeceğiz. İstanbulumuza, sevdiklerimize, işimize, gücümüze şu güzelim bahara kavuşacağız. Sesimizi, sözümüzü, coşkumuzu sizlere taşıyan tüm radyo ve televizyonlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarının, vatana can atayan tüm şehit ve gazilerimizin mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Emre Aydın ise 19 Mayıs'ın bu yıl buruk kutlanıldığını söyleyerek, "Gönül isterdi ki seyircimiz de burada olsun, hep beraber daha büyük bir coşkuyla kutlayalım ama o da olacaktır. Bu organizasyonda emeği geçen başta valimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Atamızı çok seviyoruz. Onu saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde Aydın, aralarında "Kim Dokunduysa Sana Ona Git", "Pazar Kahvaltısı", "Afilli Yalnızlık", "Hoşçakal", "Soğuk Odalar" ve "Git"in bulunduğu sevilen şarkılarının yanı sıra Cem Karaca ve Sezen Aksu'dan parçalar seslendirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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