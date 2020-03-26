Emre Aşık'ın eşi cezaevi firarisiyle yakalandı (3) JANDARMALARA HAKARETTE BULUNMUŞ Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

JANDARMALARA HAKARETTE BULUNMUŞ

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Savcılık, Yağmur Aşık'ın jandarmalara fiziki saldırı ve hakarette bulunduğunu belirterek, dün saat 20.00 sıralarında Gölormanı Köyü'nde şüphe üzerine kontrol edilmek istenen 34 S 4443 plakalı aracın sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtığı belirtildi. Erdi Sungur'un cezaevi firarisi olarak arandığı ifade edilerek, şu açıklamada bulunuldu: "Şüphelinin aracı kolluk görevlilerinin üzerine sürüp bir personele çarparak onu yaralamış, bu olayın akabinde 34 S 4443 plakalı araç sürücüsünün Erdi Sungur isimli kişi olduğu tespit edilmiş ve kolluk kuvvetlerince tespit edilen ikamette şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığımızın kararıyla yapılan arama sonucunda Erdi Sungur ve Yağmur Aşık isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış, ayrıca ikametten iki adet ruhsatsız tabanca ile toplam 89 adet tabanca fişeği ele geçirilmiş, aramalar esnasında Yağmur Aşık tarafından kolluk görevlilerine fiziki saldırı ve hakarette bulunulmuştur. Şüpheli Erdi Sungur sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Mahkemesi tarafından silahla direnme suçundan tutuklanmış, şüpheli Yağmur Aşık ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmıştır."

Kaynak: DHA