Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tutmakla suçlanan Yağmur Sarnıç'tan skandal bir iddia daha

Yağmur Sarnıç, boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilmişti. Bu suçlamanın ardından Sarnıç, Aşık'la ilgili skandal bir iddia ortaya attı. Sarnıç'ın iddiasına göre; ikilinin kızları Elvin Aşık, Emre Aşık'ın cinsel organını görmüş ve babası tarafından uyarılmış. Yağmur Sarnıç, kızının anlattıklarını içeren videoyu da mahkemeye delil olarak sundu.

Eski Milli futbolcu Emre Aşık ile boşanma aşamasında olduğu 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'ın arasındaki kavgalar bitmek bilmiyor. Son olarak Yağmur Sarnıç, avukatı Bedirhan Duymaz aracılığıyla Emre Aşık'la ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve korkunç bir iddia ortaya attı.

TV100'ün haberine göre; Sarnıç'ın avukatının savcılığa sunduğu dilekçede şu satırlara yer verildi:

"Müşteki Yağmur Aşık ile şüpheli Emre Aşık'ın devam eden boşanma davasında verilen geçici velayet gereği müşterek çocuklar baba ile yaşamaktadırlar. Müşteki, mağdur ve diğer çocukları ile mahkemenin belirttiği günlerde beraber olmaktadır. Mağdur Elvin, müşteki annesi tarafından tuvalet ihtiyacına yardımcı olması için banyoya götürüldüğünde müştekiye hitaben 'Anne sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme. Babam bana pipisini gösterdi' demesi üzerine anne telefonundan video kaydı alarak kızının anlattıklarının devamını kaydetmiştir. Şüphelinin daha önce müşterek çocukları Elvin ve Erol'u darp etmesi ve bundan dolayı ceza alması, Elvin'in "babam bana pipisini gösterdi", "olmaz dedim, olur dedi", "kimseye söyleme dedi" ifadelerinin yanı sıra vücuduyla kendisine yapılan fiili taklit etmesi neticesinde müşteki de kızının cinsel tacize uğradığı düşüncesi oluşmuştur. Şüphelinin, yukarıda ifade edilen suçtan nitelikli halleri ve savcılığınız tarafından resen tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılmasını, dosya kapsamında verilecek ifadeler ve sunulacak delillerin medyaya servis edilip müştekinin, kızının ve soruşturmanın zarar görmemesi için dosyanın gizli soruşturulmasını talep ederiz."

VİDEOYU DELİL OLARAK SUNDU

Yağmur Sarnıç, minik kızının anlattıklarını içeren videoyu da mahkemeye delil olarak sundu.

ŞİDDET İDDİASI DA VARDI

Daha önce de Yağmur Sarnıç'ın çocuklarını dövdüğü iddia edilmişti. Sarnıç ise çocuklara bakıcının şiddet uyguladığını öne sürmüştü.