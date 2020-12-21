Emre Arıkan: "Şampiyonluğa oynayacağız"
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Emre Arıkan: "Şampiyonluğa oynayacağız"

21.12.2020 08:51 | Son Güncelleme: 21.12.2020 08:55
Emre Arıkan:

Kayseri Emar Grup Başkanı Emre Arıkan, BAL'da şampiyon olup Türkiye 3.Ligi'ne yükseleceklerini iddia etti.

Kayseri Emar Grup Başkanı Emre Arıkan, BAL'da şampiyon olup Türkiye 3.Ligi'ne yükseleceklerini iddia etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK Başkanı Emre Arıkan, şampiyonluğa oynayacak bir ekip olduklarını ifade ederek mutlu sona ulaşacaklarını iddia etti.

İHA muhabirine açıklama yapan başkan Emre Arıkan, "Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü olarak Spor Toto Bölgesel Amatör Lig katılım payı ücretini ödedik ve gerekli evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na ileterek başvurumuzu tamamladık. Yönetimi devraldığımız günden itibaren tüm çalışmalarımızı azimle devam ettirerek; kulübümüze bağlı sporcuların, teknik heyetin ve personellerin bu zorlu süreçte daha fazla mağdur olmamaları adına tüm ödemelerini gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemin bir an önce son bulmasını ve yeşil sahalarda şampiyonluğa koşmayı iple çekiyoruz. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2020/2021 sezonu camiamıza ve tüm amatör spor kulüplerine hayırlı olsun. Biz şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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