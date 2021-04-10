Emre Arıkan: "Maçların ertelenme kararını kınıyoruz"
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Emre Arıkan: "Maçların ertelenme kararını kınıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Emre Arıkan: 'Maçların ertelenme kararını kınıyoruz'

Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü Başkanı Emre Arıkan, Bölgesel Amatör Liglerin ertelenme kararının ardından açıklamalarda bulundu.

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Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü Başkanı Emre Arıkan, Bölgesel Amatör Liglerin ertelenme kararının ardından açıklamalarda bulundu.

Kararı kınayan Başkan Emre Arıkan, en kısa sürede verilen bu hatalı karardan dönülmesi gerektiğini ve liglerin normal tarihte başlaması gerektiğini ifade etti. Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü Başkanı Emre Arıkan, Bölgesel Amatör Liglerin ertelenme kararının ardından yaptığı açıklamada, "Liglerin ertelenme kararını doğru bulmuyorum. Hazırlıklara başlamış kulüpler, hedeflerini koymuş sporcu ve yöneticiler var. Koronavirüsün bir proje olduğunu her platformda dile getirdim. Yine söylüyorum, koronavirüs biyolojik bir silahtır. Savaş arenalarının bittiği günümüzde biyolojik savaşlar başlamıştır. Bu virüste laboratuvarda üretilmiş bir silahtır. İnsanlara korku psikolojisi yayarak evlere kapatmanın bir yoludur. Evde oturan insanın bağışıklığı düşer. Oysa spor hayat ve insan arasındaki köprünün en güzel yoludur. Spor yapan insan sağlıklı olur. Bizler bu projeye ortak olmuyoruz, olmayacağız. Koronavirüse karşı sporla, sağlıklı, beslenme için buradayız. Dışarı çıkalım, spor yapalım. Virüsle, hastalıkla oturduğumuz yerden mücadele edemeyiz. Alışveriş merkezleri açıkken maçların oynanmıyor oluşu bizleri fazlasıyla üzdü. Sporcu kardeşlerimiz aylardır maçların başlayacağı tarihi bekliyordu. Hedeflerimize gittiğimiz şu günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve yetkililerin gereğini yapmasını bekliyoruz. Amatör futbola zincir vurulamaz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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