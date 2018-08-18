Emre Akbaba Sağlık Kontrolünden Geçti
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Emre Akbaba, sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna katmak için transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı ve dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Emre Akbaba, sağlık kontrolünden geçti. Emre Akbaba'nın sağlık kontrolünde Galatasaray Kulübü yetkilileri de hazır bulundu.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA:
Galatasaray Sportif AŞ'nin resmi transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı profesyonel futbolcu Emre Akbaba, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
YORUMLAR (4)
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Bu nasıl bir futbolcu bu nasıl bir profesyonellik ben fenerbahçeye gitmem ben galatasaraya giderim ben galatasaraylıyım falan böyle futbolculuk olmaz büyük konuşma emre bey bir zamanlar canerde öyle demişti hatırlatırım.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sen gerçek Galatasaray lı olduğunu ispatladın feneve atacağım gol de süs olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Haydi bakalım hayırlısıyla. . . . . GELECEĞİ AÇIK OLSUN.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kardeşime hayırlı olsun romadan dönünce görüşürüz florya''daCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır