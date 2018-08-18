Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna katmak için transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı ve dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Emre Akbaba, sağlık kontrolünden geçti. Emre Akbaba'nın sağlık kontrolünde Galatasaray Kulübü yetkilileri de hazır bulundu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA:

Galatasaray Sportif AŞ'nin resmi transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı profesyonel futbolcu Emre Akbaba, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.