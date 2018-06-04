Emre Akbaba'nın Yeni Takımını Açıkladılar

Son dönemde adı üç büyüklerle anılan Emre için Sampdoria ve Udinese'nin de devrede olduğu iddia edilmişti.

İtalyan Calciomercato'nun haberine göre; bu iki takım da transferi gerçekleştirmekten uzak. Çünkü Galatasaray, Emre Akbaba transferinde mutlu sona çok yakın.

Şu anda milli takım kampında olan 25 yaşındaki oyuncu için menajeri Aydın Doğanay, "İstanbul takımlarından yoğun bir ilgi var. Ancak hiçbir takımla anlaşmadık" demişti. Doğanay, "Emre milli takımda. Konunun netleşmesi için biraz daha süreye ihtiyacımız var." sözlerini kullandı.

1 SENESİ DAHA VAR

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun G.Saraylı olduğu biliniyor. Kulübüyle 1 sene daha mukavelesi bulunan Emre konusunda Alanyaspor'un isteyeceği bonservis bedeli bekleniyor. (Sporx)