Emre Akbaba'nın Tişörtü, Galatasaraylı Taraftarları Heyecanlandırdı
Aytemiz Alanyaspor'un yıldız ismi Emre Akbaba'nın giydiği sarı-kırmızılı tişört, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Emre Akbaba, İspanya'da tatilin tadını çıkarıyor. Yurt içi ve yurt dışında birçok takımla adı anılan ve hakkında her gün yeni bir takıma transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılan genç futbolcu İspanya'nın Barcelona şehrinde tatiline devam ediyor.
GALATASARAYLILAR TAKIMA ÇAĞIRDI
Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabı takipçileriyle paylaşan Akbaba'nın giydiği tişörtte bulunan sarı-kırmızı renkler ise ise Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Öte yandan Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarları da yıldız futbolcuya takımlarına transfer olması yönünde yüzlerce yorum yaptı.
ALANYASPOR, "BENİ SATIN" DEDİĞİ İDDİALARINI YALANLAMIŞTI
Emre Akbaba hakkında geçtiğimiz günlerde "Beni Galatasaray'a satın" diyerek rest çektiği iddiaları kulübü Aytemiz Alanyaspor tarafından yapılan resmi açıklama ile yalanlanmıştı.
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SATIYORUM ALAN VARMI Emre Akbaba YI 7. 500 EUROCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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adam galatasaraylıyım dedı daha ustune gıtmeyınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır