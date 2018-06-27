Emre Akbaba'nın Tişörtü, Galatasaraylı Taraftarları Heyecanlandırdı

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Emre Akbaba, İspanya'da tatilin tadını çıkarıyor. Yurt içi ve yurt dışında birçok takımla adı anılan ve hakkında her gün yeni bir takıma transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılan genç futbolcu İspanya'nın Barcelona şehrinde tatiline devam ediyor.

GALATASARAYLILAR TAKIMA ÇAĞIRDI

Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabı takipçileriyle paylaşan Akbaba'nın giydiği tişörtte bulunan sarı-kırmızı renkler ise ise Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Öte yandan Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarları da yıldız futbolcuya takımlarına transfer olması yönünde yüzlerce yorum yaptı.

ALANYASPOR, "BENİ SATIN" DEDİĞİ İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Emre Akbaba hakkında geçtiğimiz günlerde "Beni Galatasaray'a satın" diyerek rest çektiği iddiaları kulübü Aytemiz Alanyaspor tarafından yapılan resmi açıklama ile yalanlanmıştı.