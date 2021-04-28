Emre Akbaba'nın ligdeki 4. golü
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Emre Akbaba'nın ligdeki 4. golü

Emre Akbaba'nın ligdeki 4. golü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'da Emre Akbaba Konyaspor maçında attığı golle bu sezon 4. gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'da Emre Akbaba Konyaspor maçında attığı golle bu sezon 4. gol sevincini yaşadı.

Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 1-0 mağlup ederken sahneye Emre Akbaba çıktı. Mücadelenin 87. dakikasında Ryan Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda ceza sahası içinde kaleci Sehic'ten seken topu iyi takip eden Emre kale önünde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

28 yaşındaki futbolcu bu golle bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcunun 2 de asist bulunuyor. Başarılı futbolcu son olarak 1-0 geride oldukları Trabzonspor müsabakasının son dakikalarında attığı golle takımına 1 puanı getirmişti.

Karşılaşmaya yedeklerde başlayan Emre Akbaba, 46. dakikada Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Emre Akbaba'nın ligdeki 4. golü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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