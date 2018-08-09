Emre Akbaba'nın Aklında Sadece Galatasaray Var

Alanyaspor'un 26 yaşındaki genç yıldızı Emre Akbaba, "Galatasaray ile Alanyaspor'un anlaşmasını bekliyorum. Transferin son gününe kadar da bekleyeceğim. 3 haftalık bir süre var. Burada çalışmalarımı yapıyorum. Fizik olarak yeni sezona hazırım ve motivasyonum iyi. Galatasaray'ı beklemek benim için sorun değil, yıllarca bekledim" dedi.

Fanatik'in haberine göre, Finansal Fair Play anlaşması ve mali sıkıntılar nedeniyle bu sezon transferde sessiz kalan Galatasaray, son viraja girilirken çalışmaları hızlandırdı.

BAŞAKŞEHİR'İN TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞTİ

Başakşehir ile Alanyaspor 5 milyon euroya anlaşmasına rağmen İstanbul ekibine gitmeyen ve "Gönlümde başka bir takım var" diyen gurbetçi futbolcu Emre Akbaba, ısrarla Galatasaray'a gelmek istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim de imkanları sonuna kadar zorluyor.

GALATASARAY TRANSFERE NOKTA KOYMAK İSTİYOR

2.5 milyon euroluk teklifi 3.5 milyon euro seviyelerine çeken Galatasaray, bu işe nokta koymayı hedefliyor. Cim Bom'un elini güçlendiren unsur ise Emre Akbaba'nın Galatasaray'da top oynamak istemesi.