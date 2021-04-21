Emre Akbaba'nın 3. golü
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Emre Akbaba'nın 3. golü

Emre Akbaba'nın 3. golü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı.

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Akbaba daha önce Denizlispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında da 1'er gol kaydetmişti.

Süper Lig'in 36. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da beraberliği getiren golü 90+6. dakikada Emre Akbaba kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 3. gol sevincini yaşamış oldu. Akbaba daha önce Denizlispor ve Çaykur Rizespor müsabakalarında da rakip fileleri havalandırmıştı. Emre'nin 2 de asisti bulunuyor.

Mücadeleye yedeklerde başlayan Emre Akbaba, 55. dakikada Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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