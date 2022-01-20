Emre Akbaba kimdir? sorusu sporseverler tarafından araştırılmakta. Sahada on numara mevkisinde oynayan Türk futbolcu Emre Akbaba hakkında Emre Akbaba kimdir? Emre Akbaba nereli, kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç? Emre Akbaba futbol kariyeri! merak ediliyor. İşte detaylar...

Emre Akbaba nereli, kaç yaşında sporseverler tarafından merak edilmekte. Sahada on numara mevkisinde oynayan Türk futbolcu Emre Akbaba hakkında Emre Akbaba kimdir? Emre Akbaba nereli, kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç? Emre Akbaba futbol kariyeri! merak ediliyor. İşte detaylar...

EMRE AKBABA KİMDİR?

Emre Akbaba 4 Ekim 1992; Montfermeil, Fransa doğumlu on numara mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Galatasaray'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da forma giymektedir.

EMRE AKBABA FUTBOL KARİYERİ!

4 Ekim 1992 yılında Fransa'nın Montfermeil kentinde dünyaya gelen Emre Akbaba, 2012 yılında Türkiye'ye gelerek Antalyaspor altyapısında oynamaya başladı. 2012 yılında Kahramanmaraş BB'de profesyonel futbol hayatına geçen Emre Akbaba 2013 yılında Antalyaspor'a dönüş yaptı. 2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

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