Emre Akbaba gollerine Ankara'da da devam etti
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Emre Akbaba gollerine Ankara'da da devam etti

Emre Akbaba gollerine Ankara'da da devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcusu Emre Akbaba, Gençlerbirliği karşısında attığı golle bu sezonki 5. gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcusu Emre Akbaba, Gençlerbirliği karşısında attığı golle bu sezonki 5. gol sevincini yaşadı. Emre görev aldığı son 6 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Galatasaray'da son haftaların formda ismi Emre Akbaba da 1 gol kaydetti. Mücadelenin 53. dakikasında sahneye çıkan Emre takımının ikinci golünü attı. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 5. gol sevincini yaşamış oldu. Başarılı futbolcunun 2 de asisti bulunuyor.

Emre Akbaba oynadığı son 6 maçta da 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Mücadeleye 11'de başlayan Emre, 84. dakikada yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı. - İSTANBUL

Emre Akbaba gollerine Ankara'da da devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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