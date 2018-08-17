Emre Akbaba, Galatasaray'da Yıllık 1,6 Milyon Euro Kazanacak
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Emre Akbaba'nın alacağı ücret belli oldu. Yıldız futbolcu sarı-kırmızılı ekipten yıllık 1,6 milyon euro kazanacak.
Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Emre Akbaba transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray'a gelmek için önce Başakşehir'i ardından Fenerbahçe'yi reddeden Emre için Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Milli futbolcunun bonservisi ve kaç yıllık imza atacağının belli olmasının ardından merak edilen konu Emre'nin yıllık ücreti oldu. Galatasaray'a transfer olmak için Başakşehir'in 1.9 milyon euro, Fenerbahçe'nin ise 2.2 milyon euro'luk teklifini reddeden Emre Akbaba, Galatasaray'dan 1.6 milyon euro kazanacak.
FENERBAHÇE'DEN SON HAMLE: 4,5 MİLYON EURO
Kadrosuna yerli bir orta saha oyuncu katmak isten Fenerbahçe, ilk hedef olarak Emre Akbaba'yı gündemine almıştı. Aytemiz Alanyaspor'la anlaşan Fenebahçe, Emre'nin transferde isteksiz olması sonrası geri adım atmıştı. Avrupa pazarındaki fiyatların yüksek olması nedeniyle Emre için bir kez daha nabız yoklayan Fenerbahçe, son olarak Alanyaspor'a 4.5 milyon euro teklif etse de Emre'nin Galatasaray'a transfer olmak istemesi bu hamleyi geçersiz kıldı.
Bu gelişmenin ardından Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre'ye "Fenerbahçe'de daha çok para kazanabilirdi. Neden Galatasaray?" sorusu üzerine Emre'nin cevabının 'Aşk' olduğu öğrenildi. (Fanatik)
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Cok yakisikliii yaaa , keske beni opseCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırMUHTARIN KUZENİ OLAN MUHTAR: 1. 6 Mılyon Dolar Gerçekten Cok Yakışıklı Katılıyorum . . Yeşili Severim .Yayından Kaldır
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Lan BENİ adam Galatasaray a gelmek istedi cıvata takımlara gidip kendi kariyerini mi bitirseydiCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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He kesin aşktır.. Fanatik galatasaraylı spor yazarının fantezilerini okuyoruzCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır