Emre Akbaba: "Cumartesi günü inşallah çifte bayramı yaşatırız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emre Akbaba: "Cumartesi günü inşallah çifte bayramı yaşatırız"

Emre Akbaba: 'Cumartesi günü inşallah çifte bayramı yaşatırız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba, Yeni Malatyaspor maçı için yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü inşallah çifte bayramı yaşatırız. Dün kızlarım Alya ve Asya dünyaya geldi.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba, Yeni Malatyaspor maçı için yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü inşallah çifte bayramı yaşatırız. Dün kızlarım Alya ve Asya dünyaya geldi. İnşallah onların getireceği bereketle, şansla biz şampiyon oluruz" dedi.

Süper Lig'in son haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da bu maçın hazırlıkları başlarken, başarılı futbolcu Emre Akbaba kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili konuşan Akbaba, "Cumartesi günü inşallah çifte bayramı yaşatırız. Benim de dün çocuklarım dünyaya geldi. Kızlarım Alya ve Asya. Buradan bildirmeme istedi hocam Galatasaray taraftarlarına. İnşallah onların getireceği bereketle, şansla biz şampiyon oluruz" diye konuştu.

28 yaşındaki futbolcu, Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm Galatasaraylıların ve Türkiye'nin bayramını kutlarken, annesi vefat eden Martin Linnes'e de taziye dileklerini iletti.

Galatasaray, baba olan Emre Akbaba için sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Futbol Takımı oyuncularımızdan Emre Akbaba ve değerli eşi Yasemin Akbaba'nın iki kız çocuğu dünyaya geldi. Akbaba çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Alya ve Asya'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba baba oldu
Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba baba oldu
Martin Linnes'in acı günü! Norveçli futbolcunun annesi Eva Doli Linnes hayatını kaybetti
Martin Linnes'in acı günü! Norveçli futbolcunun annesi Eva Doli Linnes hayatını kaybetti
Fenerbahçe'den şaşırtan transfer atağı! Hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçiyorlar
Fenerbahçe'den şaşırtan transfer atağı! Hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçiyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Burak Sergen Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Arda Turan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Emre Akbaba: "Cumartesi günü inşallah çifte bayramı yaşatırız" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 21:23:47. #1.15#

title